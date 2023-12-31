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В Свердловской области ожидаются сильнейшие морозы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Накануне ночью МЧС разослало смс-уведомление о сильных морозах в Свердловской области. Ожидается понижение температуры ночью и утром 2–4 января до -40°С, -42 °С.
МЧС по Свердловской области, также напоминает, что в морозные дни стоит воздержаться от выхода на улицу и помнить о повышении риска возникновения пожаров.
Уральские синоптики уже предупреждали о морозах в начале января в Свердловской области. Однако в Екатеринбурге будет несколько теплее – до минус 29 градусов.
МЧС по Свердловской области, также напоминает, что в морозные дни стоит воздержаться от выхода на улицу и помнить о повышении риска возникновения пожаров.
Уральские синоптики уже предупреждали о морозах в начале января в Свердловской области. Однако в Екатеринбурге будет несколько теплее – до минус 29 градусов.
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