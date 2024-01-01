Екатеринбуржцы пробежались по любимому городу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге прошёл традиционный пост-новогодний забег приверженцев здорового образа жизни. Помимо прочего, это ещё и отличный способ сбросить лишние килограммы, набранные прошедшей ночью за праздничным столом.В новом, 2024 году, в пробежке по центральным улицам Екатеринбурга приняли сотни екатеринбуржцев самых разных возрастов. На сей раз бежали не общей массой, а отдельными группами, самой массовой из которых стала группа под названием «Забег обещаний».Традиция бегать по Екатеринбургу в первый день года зародилась по инициативе Евгения Ройзмана*. Любитель оздоровительного бега и пеших прогулок (от которых он не отказался даже в период мэрствования) сегодня выйти на пробежку не смог. Причина уважительная — травма ноги.После забега — тоже уже традиционно — его участники отправились обедать в ближайшие заведения общепита.