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В Верхней Синячихе разыскивают пропавшего после встречи с девушкой 14-летнего юношу

09.41 Воскресенье, 31 декабря 2023
Фото предоставил Валерий Горелых
В Верхней Синячихе разыскивают 14-летнего Ивана Маслова, исчезнувшего после встречи со своей бывшей девушкой, расставание с которой у молодого человека произошло около двух недель назад.

Как рассказал «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, 29 декабря, около 17.00, юноша ушёл в школу на новогодний бал и не вернулся. Родственники пытались самостоятельно найти подростка, но не смогли. Тогда на следующий день, 30 декабря, мама пропавшего обратилась в полицию с просьбой помочь в поисках сына. Выяснилось, что последним, кто видел юношу, была его бывшая девушка. После школьного бала молодой человек отправился к своей подруге, чтобы помириться, но у него не получилось. По данным полиции, около 21.00 он покинул подъезд дома девушки и пропал. Около 22.00 до него пыталась дозвониться мама, но его телефон уже не был доступен.

«В поисковых мероприятиях задействовано порядка 30 представителей МВД из подразделений уголовного розыска, ПДН, ППС и службы участковых уполномоченных. Устанавливаются связи юноши и места его возможного нахождения»,

– рассказал Валерий Горелых.


Известно, что Иван Маслов учится в восьмом классе местной Верхнесинячихинской школы №3. Ранее из дома он никогда не уходил, на учёте в ПНД тоже не состоял. Подросток живёт вместе с матерью, отчимом и старшей сестрой. Его характеризуют положительно.

Юноша ростом 175 сантиметров, худощавого телосложения, с овальным лицом, прямым носом, шрамом на лбу, тёмно-русыми волосами, спереди длинными и короткими сзади, с серыми узковатыми глазами. В день пропажи был одет в чёрную куртку по колено с тёмно-серой вставкой со спины, чёрные брюки, голубую рубашку, чёрные кроссовки с красными полосками.

Всех, кто может располагать информацией о местонахождении молодого человека, Валерий Горелых просит сообщать в дежурную часть Верхней Синячихи или Алапаевска: 8(34346) 48-2-02, 8(34346)3-42-25.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:10 В ГИБДД Екатеринбурга рассказали о пятилетней статистике ДТП за 30 декабря
11:11 Последний матч 2023 года «Автомобилист» сыграет на выезде с питерским СКА
10:31 В крупных торговых сетях объяснили пустые полки в магазинах Екатеринбурга
10:17 «Уралуправтодор» предупредил о затруднении движения на свердловской трассе в сторону Перми
10:07 Екатеринбургские сотрудники органов МВД получили в качестве премий от 100 до 600 тысяч рублей из-за дефицита кадров
09:36 Уральская транспортная прокуратура проверит огромные очереди на ЖД вокзале в Екатеринбурге
21:28 Нижегородская «Чайка» обыграла «Авто» в Екатеринбурге
21:10 «Замороженную» на полгода улицу в Екатеринбурге открыли для проезда транспорта
20:13 В Екатеринбурге оштрафовали любителя покататься на авто по трамвайным рельсам
19:40 Из-за гор снега растут горы мусора в одном из дворов Уралмаша
19:12 В «Бажовских местах» объявились «чёрные лесорубы»
18:55 Свердловских дорожников обязали возместить ремонт разбитой в ДТП иномарки
18:44 СК возбудил уголовное дело после гибели рабочего в Асбесте
17:51 Прокуратура проводит проверку после гибели рабочего в Асбесте
17:32 Синоптики предупреждают о морозах в предновогодние выходные в Свердловской области
17:14 В Екатеринбурге заработали 18 новых станций для зарядки электромобилей
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