В Верхней Синячихе разыскивают пропавшего после встречи с девушкой 14-летнего юношу





– рассказал Валерий Горелых. «В поисковых мероприятиях задействовано порядка 30 представителей МВД из подразделений уголовного розыска, ПДН, ППС и службы участковых уполномоченных. Устанавливаются связи юноши и места его возможного нахождения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Верхней Синячихе разыскивают 14-летнего Ивана Маслова, исчезнувшего после встречи со своей бывшей девушкой, расставание с которой у молодого человека произошло около двух недель назад.Как рассказал «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, 29 декабря, около 17.00, юноша ушёл в школу на новогодний бал и не вернулся. Родственники пытались самостоятельно найти подростка, но не смогли. Тогда на следующий день, 30 декабря, мама пропавшего обратилась в полицию с просьбой помочь в поисках сына. Выяснилось, что последним, кто видел юношу, была его бывшая девушка. После школьного бала молодой человек отправился к своей подруге, чтобы помириться, но у него не получилось. По данным полиции, около 21.00 он покинул подъезд дома девушки и пропал. Около 22.00 до него пыталась дозвониться мама, но его телефон уже не был доступен.Известно, что Иван Маслов учится в восьмом классе местной Верхнесинячихинской школы №3. Ранее из дома он никогда не уходил, на учёте в ПНД тоже не состоял. Подросток живёт вместе с матерью, отчимом и старшей сестрой. Его характеризуют положительно.Юноша ростом 175 сантиметров, худощавого телосложения, с овальным лицом, прямым носом, шрамом на лбу, тёмно-русыми волосами, спереди длинными и короткими сзади, с серыми узковатыми глазами. В день пропажи был одет в чёрную куртку по колено с тёмно-серой вставкой со спины, чёрные брюки, голубую рубашку, чёрные кроссовки с красными полосками.Всех, кто может располагать информацией о местонахождении молодого человека, Валерий Горелых просит сообщать в дежурную часть Верхней Синячихи или Алапаевска: 8(34346) 48-2-02, 8(34346)3-42-25.