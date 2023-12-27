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«Замороженную» на полгода улицу в Екатеринбурге открыли для проезда транспорта
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге снова можно проехаться по улице Карасьевской, которая была закрыта с лета уходящего года. Всё это время её отстраивали и ремонтировали.
Карасьевская улица расположена в Мичуринском микрорайоне Екатеринбурга. В начале июля было сообщено о её закрытии для всех видов транспорта. За полгода «простоя» из поселковой, по сути, улицы обещали сделать современную городскую улицу с отличной проезжей частью.
За прошедшие месяца на Карасьевской уложили асфальт, сделали дождевую канализацию, установили наружное освещение и светофоры. По обе стороны от проезжей части обустроены пешеходные зоны. По документации объекта, ширина дороги составляет 7 метров, тротуаров – 3 метра, а длина заасфальтированного участка — 862 метра.
Администрация Екатеринбурга подаёт открытие улицы, как подарок горожанам к Новому году. Ожидается, что с открытием обновлённой Карасьевской улицы в микрорайоне улучшится ситуация с трафиком, перестанут возникать автомобильные пробки, жителям Мичуринского будет легче курсировать между своим микрорайоном и другими территориями города. Вместе с тем, изначально улицу обещали открыть к 1 декабря. Но даже теперь на ней не хватает четырёх запланированных остановочных комплекса. Движение автобусов по Карасьевской запустят только в следующем году.
Карасьевская улица расположена в Мичуринском микрорайоне Екатеринбурга. В начале июля было сообщено о её закрытии для всех видов транспорта. За полгода «простоя» из поселковой, по сути, улицы обещали сделать современную городскую улицу с отличной проезжей частью.
За прошедшие месяца на Карасьевской уложили асфальт, сделали дождевую канализацию, установили наружное освещение и светофоры. По обе стороны от проезжей части обустроены пешеходные зоны. По документации объекта, ширина дороги составляет 7 метров, тротуаров – 3 метра, а длина заасфальтированного участка — 862 метра.
Администрация Екатеринбурга подаёт открытие улицы, как подарок горожанам к Новому году. Ожидается, что с открытием обновлённой Карасьевской улицы в микрорайоне улучшится ситуация с трафиком, перестанут возникать автомобильные пробки, жителям Мичуринского будет легче курсировать между своим микрорайоном и другими территориями города. Вместе с тем, изначально улицу обещали открыть к 1 декабря. Но даже теперь на ней не хватает четырёх запланированных остановочных комплекса. Движение автобусов по Карасьевской запустят только в следующем году.
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