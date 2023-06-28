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В Екатеринбурге до декабря перекроют улицу Карасьевскую
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
С 15 июля по 1 декабря 2023 года в Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Карасьевской – от Медногорской до Майской.
Перекрытие связано со строительством улицы Карасьевской.
Движение транспорта будет направлено по улице Кытлымской и переулку Терновому.
Перекрытие связано со строительством улицы Карасьевской.
Движение транспорта будет направлено по улице Кытлымской и переулку Терновому.
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