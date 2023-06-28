В Екатеринбурге до декабря перекроют улицу Карасьевскую

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

С 15 июля по 1 декабря 2023 года в Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Карасьевской – от Медногорской до Майской.Перекрытие связано со строительством улицы Карасьевской.Движение транспорта будет направлено по улице Кытлымской и переулку Терновому.