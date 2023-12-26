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Орлов пообещал екатеринбуржцам бесплатные парковки в праздники
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал горожанам и гостям города бесплатные парковки в праздничные выходные. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
Бесплатно парковаться в уральской столице можно будет с 31 декабря по 8 января.
«Неотъемлемая часть новогоднего отдыха екатеринбуржцев – прогулки по центру города, походы в театры, по магазинам. В праздники мы ожидаем множество гостей из других городов и регионов. Екатеринбург – один из самых посещаемых на каникулах мегаполисов России. В этой связи принял решение сделать бесплатными все уличные парковки»,
– написал мэр.
Бесплатно парковаться в уральской столице можно будет с 31 декабря по 8 января.
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