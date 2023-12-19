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График работы общественного транспорта в праздничные дни изменится
Фото: Вечерние Ведомости
Администрация города Екатеринбурга совместно с транспортными компаниями определилась с тем, как возить «безлошадных» горожан. Больше недели общественный транспорт будет работать в «расслабленном» режиме.
Общественный транспорт в Екатеринбурге с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года станет работать по расписанию выходного дня, как заявил заместитель председателя Комитета по транспорту Администрации Екатеринбурга Николай Вахлов. Это означает, что по привычным маршрутам будет курсировать меньше трамваев, троллейбусов и автобусов. Связано это с тем, что, как правило, в длинные новогодние «каникулы» люди перемещаются по городу меньше обычного. Кроме того, последним вечером 2023 года наземный транспорт прекратит работать немного раньше и с улиц Екатеринбурга исчезнет в 22:00.
И только Екатеринбургский метрополитен в праздники будет работать ударно. В новогоднюю ночь воспользоваться «подземкой» можно будет до 01:00, а в остальные праздничные дни метро продолжит действовать по обычному графику выходного дня.
Общественный транспорт в Екатеринбурге с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года станет работать по расписанию выходного дня, как заявил заместитель председателя Комитета по транспорту Администрации Екатеринбурга Николай Вахлов. Это означает, что по привычным маршрутам будет курсировать меньше трамваев, троллейбусов и автобусов. Связано это с тем, что, как правило, в длинные новогодние «каникулы» люди перемещаются по городу меньше обычного. Кроме того, последним вечером 2023 года наземный транспорт прекратит работать немного раньше и с улиц Екатеринбурга исчезнет в 22:00.
И только Екатеринбургский метрополитен в праздники будет работать ударно. В новогоднюю ночь воспользоваться «подземкой» можно будет до 01:00, а в остальные праздничные дни метро продолжит действовать по обычному графику выходного дня.
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