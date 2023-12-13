В новогоднюю ночь Екатеринбургский метрополитен будет работать до часу ночи

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Для того, чтобы екатеринбуржцы могли встретить Новый год у главной городской елки и вернуться домой на метро, оно будет работать в праздничную ночь до часу ночи.Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. В мэрии также сообщили, что с 31 декабря 2023 года по 8 января 2024 года муниципальный общественный транспорт будет ходить по графику выходного дня.Открытие ледового городка, где уже сегодня приступили к установки главной елки, должно состояться 29 декабря.