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В новогоднюю ночь Екатеринбургский метрополитен будет работать до часу ночи
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Для того, чтобы екатеринбуржцы могли встретить Новый год у главной городской елки и вернуться домой на метро, оно будет работать в праздничную ночь до часу ночи.
Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. В мэрии также сообщили, что с 31 декабря 2023 года по 8 января 2024 года муниципальный общественный транспорт будет ходить по графику выходного дня.
Открытие ледового городка, где уже сегодня приступили к установки главной елки, должно состояться 29 декабря.
Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. В мэрии также сообщили, что с 31 декабря 2023 года по 8 января 2024 года муниципальный общественный транспорт будет ходить по графику выходного дня.
Открытие ледового городка, где уже сегодня приступили к установки главной елки, должно состояться 29 декабря.
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