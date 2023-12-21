Сысертские энергетики «разорили» майнинговую ферму

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Источник несанкционированного потребления электроэнергии обнаружили энергетики свердловского филиала «Россети Урал» в Сысерти. Здесь подпольные криптовалютчики устроили майнинговую ферму в гаражах.Выйти на майнинговую ферму, в больших количествах потребляющую электроэнергию через несанкционированное подключение, удалось при помощи проверок показаний приборов учёта и отслеживания участков с неожиданно высокими показателями потребления. После того, как место повышенного потребления электроэнергии было выявлено, к делу подключили сотрудников ОБЭП и СОГ ММО МВД России «Сысертский». Совместными усилиями ферма по выработке криптовалюты была «разорена». Гаражи, в недрах которых, как в бездонной бочке исчезала электроэнергия, взломали, а найденное в них оборудование для майнинга вынесено и конфисковано. Незаконное подключение к электросетям устранили.Владельцы майнинговой фермы будут привлечены к ответственности за самовольное подключение и использование электрической энергии. Ущерб от их деятельности для электросетовой компании составил свыше 1,16 миллиона рублей, — заявляют в ПАО «Россети Урал».