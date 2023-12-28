В мэрии решили приступить к вывозу снега из Екатеринбурга в праздничные выходные

приводит слова председателя комитета благоустройства Тамары Благодатковой портал «Е1».

«Я полагаю, что сейчас нет таких больших осадков в прогнозах, и мы сможем в новогодние праздники очень массово вывозить снег. Мы надеемся, что будет уже чуть меньше машин в городе, потому что начнутся сами праздничные мероприятия. Сейчас пока очень много машин-гостей, которые приезжают в город: кто-то за покупками, кто-то с другими целями»,