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В мэрии решили приступить к вывозу снега из Екатеринбурга в праздничные выходные
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В мэрии заявили, что массово вывозить снег с улиц Екатеринбурга будут только в новогодние выходные. Сейчас делать это им мешают автомобилисты.
По словам Благодатковой, основная доля работы, которую приходится выполнять дорожникам, приходится на вывоз снега. Она также считает
Ранее в мэрии автомобилистов обвиняли в том, что они задерживают общественный транспорт.
«Я полагаю, что сейчас нет таких больших осадков в прогнозах, и мы сможем в новогодние праздники очень массово вывозить снег. Мы надеемся, что будет уже чуть меньше машин в городе, потому что начнутся сами праздничные мероприятия. Сейчас пока очень много машин-гостей, которые приезжают в город: кто-то за покупками, кто-то с другими целями»,
– приводит слова председателя комитета благоустройства Тамары Благодатковой портал «Е1».
По словам Благодатковой, основная доля работы, которую приходится выполнять дорожникам, приходится на вывоз снега. Она также считает
Ранее в мэрии автомобилистов обвиняли в том, что они задерживают общественный транспорт.
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