Мэрия Екатеринбурга обвинила автомобилистов в задержке общественного транспорта





– рассказали в городской администрации. «Главной причиной задержек и сбоев в работе общественного транспорта стали водители. Четырежды движение трамваев пришлось остановить из-за легковых автомобилей. В трёх случаях автолюбители заехали на рельсы и преградили путь электротранспорту – восстановить его работу удалось лишь через 64, 49 и 17 минут. Ещё один раз на трамвайных путях случилось ДТП, в котором никто не пострадал»,





– подытожили в администрации. «По работе троллейбусов снег ударил сильнее. Трижды машины начали буксовать у остановок и еще один раз не смогли проехать из-за снежного отвала. В случае автобусов пробуксовка не стала проблемой, однако отвалы в нескольких случаях помешали заехать транспорту на конечные остановки»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

По мнению мэрии Екатеринбурга, главной причиной, по которой общественный транспорт задерживался в минувшую среду, 27 декабря, стали водители легковых автомобилей.С похожими препятствиями сталкивались троллейбусы и автобусы. Так, вчера троллейбус в течение почти получаса не мог проехать по перекрестку проспекта Космонавтов и улицы Фронтовых Бригад из-за того, что путь преградили фуры. Аналогичная проблема была у автобусов на улице Краснокаменской, сообщили в пресс-службе мэрии.Уникальный случай произошёл на конечной автобусной остановке «Кольцово», где пассажир забыл свой рюкзак. Из-за него пришлось ждать полицию.Из-за обильных осадков, по заверению мэрии, у трамваев произошли лишь три задержки. В двух ситуациях снег нарушил работу «стрелок», из-за чего транспорт стоял 75 и 49 минут. Ещё один трамвай из-за снега сошёл с рельсов. Это произошло на улице Челюскинцев. Там восстановить движение смогли через 44 минуты.