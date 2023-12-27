Возрастное ограничение 18+
Госпитализированную после пожара в екатеринбургском ТЦ школьницу заподозрили в обмане
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге школьницу, которую госпитализировали с признаками отравления продуктами горения после пожара в торговом центре «Парк Хаус», заподозрили в обмане.
Местная «Комсомольская правда» сообщает, что девочка могла соврать бригаде скорой о своём отравлении, чтобы прогулять школу. По данным источника издания, в момент происшествия школьница была в туалете со своими друзьями, а, эвакуировавшись на улицу, попросила о помощи, якобы солгав, что надышалась дымом.
Источник утверждает, что девочка с осени прогуливает уроки, получает двойки и имеет учебные задолженности. Также, с его слов, она отказалась давать показания, сославшись на головные боли.
Напомним, что после информации о госпитализации школьницы ситуацией заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Местная «Комсомольская правда» сообщает, что девочка могла соврать бригаде скорой о своём отравлении, чтобы прогулять школу. По данным источника издания, в момент происшествия школьница была в туалете со своими друзьями, а, эвакуировавшись на улицу, попросила о помощи, якобы солгав, что надышалась дымом.
Источник утверждает, что девочка с осени прогуливает уроки, получает двойки и имеет учебные задолженности. Также, с его слов, она отказалась давать показания, сославшись на головные боли.
Напомним, что после информации о госпитализации школьницы ситуацией заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».