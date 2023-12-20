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Бастрыкин заинтересовался екатеринбургским ТЦ, где при пожаре пострадала девочка
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался екатеринбургским торговым центром, в котором во время пожара пострадала девочка. По факту проверки центра он просит доклад.
По данным Следкома, возгорание произошло в сауне фитнес-клуба, который расположен в торговом центре. Известно, что в результате пожара пострадала только 13-летняя девочка. Её доставили в больницу с признаками отравления.
По данным Следкома, возгорание произошло в сауне фитнес-клуба, который расположен в торговом центре. Известно, что в результате пожара пострадала только 13-летняя девочка. Её доставили в больницу с признаками отравления.
«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах»,
– говорится в сообщении СК.
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