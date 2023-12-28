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Свердловские дорожники заявили об уменьшении пробки на Пермском тракте
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Специалисты «Уралуправтодора» заявили о круглосуточной уборке и обработке Пермского тракта в Свердловской области. Также, по их данным, пробка на этой дороге постепенно уменьшается.
Они также заявили, что они организовывают сопровождение карет скорой помощи и автобусов. Кроме этого, для снижения затора, как заявляется, на 315-м километре трассы работают регулировщики.
Ранее сообщалось, что люди, застрявшие в пробки на Пермском тракте, остаются без какой-либо помощи.
«В круглосуточном режиме ФКУ "Уралуправтодор" ведёт постоянную обработку проезжей части противогололёдными материалами, работает техника. Затор постепенно уменьшается. В вечерние и ночные часы наблюдались небольшие осадки в виде снега»,
– говорится в сообщении дорожником.
Они также заявили, что они организовывают сопровождение карет скорой помощи и автобусов. Кроме этого, для снижения затора, как заявляется, на 315-м километре трассы работают регулировщики.
Ранее сообщалось, что люди, застрявшие в пробки на Пермском тракте, остаются без какой-либо помощи.
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