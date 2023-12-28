Свердловские дорожники заявили об уменьшении пробки на Пермском тракте

– говорится в сообщении дорожником.

«В круглосуточном режиме ФКУ "Уралуправтодор" ведёт постоянную обработку проезжей части противогололёдными материалами, работает техника. Затор постепенно уменьшается. В вечерние и ночные часы наблюдались небольшие осадки в виде снега»,