Глава СК заинтересовался пробкой на Пермском тракте в Свердловской области

– говорится в сообщении Следкома.

«В средствах массовой информации распространяется информация о том, что на трассе Екатеринбург-Пермь образовался большой затор автомобилей из-за ненадлежащего состояния проезжей части, в связи с чем люди вынуждены стоять в пробке более 17 часов. Глава ведомства поручил представить доклад об установлении обстоятельств длительного неоказания помощи водителям и пассажирам»,