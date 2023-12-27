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Глава СК заинтересовался пробкой на Пермском тракте в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался пробкой на Пермском тракте в Свердловской области, возникший после сильного снегопада.
Ранее застрявшие на Пермском тракте автомобилисты жаловались, что за всё время, которое они стояли в пробке, им никто не оказывал помощь. По словам людей, многие участники движения не спали всю ночь, а также не ели и не пили. За это время не было организовано подвоза воды или еды. Экстренные службы, по словам водителей, были заняты или не отвечали.
По данным местных телеграм-каналов, дорожный затор всё ещё не рассосался.
«В средствах массовой информации распространяется информация о том, что на трассе Екатеринбург-Пермь образовался большой затор автомобилей из-за ненадлежащего состояния проезжей части, в связи с чем люди вынуждены стоять в пробке более 17 часов. Глава ведомства поручил представить доклад об установлении обстоятельств длительного неоказания помощи водителям и пассажирам»,
– говорится в сообщении Следкома.
Ранее застрявшие на Пермском тракте автомобилисты жаловались, что за всё время, которое они стояли в пробке, им никто не оказывал помощь. По словам людей, многие участники движения не спали всю ночь, а также не ели и не пили. За это время не было организовано подвоза воды или еды. Экстренные службы, по словам водителей, были заняты или не отвечали.
По данным местных телеграм-каналов, дорожный затор всё ещё не рассосался.
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