За ненадлежащее содержание зимних дорог штрафанули руководство талицкого ООО

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Общество с ограниченной ответственностью «Агропромхимия» обвинили в нарушении содержания автомобильных дорог в зимний период года. Руководство компании наказали рублём.К печальным для ООО «Агропромхимия» выводам привела проверка автомобильных дорог, устроенная совместными усилиями ОГИБДД ОМВД России по Талицкому району и местной прокуратурой. Во время проверки были найдены множественные нарушения. Среди наиболее серьёзных нарушений — наличие на проезжей части снега и наледи, снежных валов на дорожном полотне и остановочных пунктах общественного транспорта. Всё это создавало опасную ситуацию на талицких дорогах и ставило под угрозу жизни и здоровье местных жителей.За обслуживание дорог, попавших под проверку, отвечает ООО «Агропромхимия» и управление городского хозяйства администрации Талицкого городского округа. На это им выделяются бюджетные средства.По результатам проверки прокуратура внесла представление руководителю управления городского хозяйства города Талицы администрации Талицкого городского округа. Он должен проследить за тем, чтобы все нарушения должны быть устранены. Кроме того прокуратура возбудила административные дела в отношении юридического и должностного лица ООО «Агропромхимия» за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог. Должностное лицо оштрафовали на 20 тысяы рублей, а ООО выписали штраф на 100 тысяч рублей.