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Синоптики предупреждают о снежных накатах в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики предупреждают о неблагоприятной дорожной обстановке из-за снегопадов в Свердловской области. По их прогнозам, в отдельных районах региона ожидаются снежные накаты и заносы.
В четверг, 28 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, днём местами небольшой снег. В отдельных районах на дорогах гололедица в виде снежного наката, местами снежные заносы. Ночью -12…-7°C, при прояснении до -17°C. Днём -11…-6°C. Ветер 2-7 м/сек, местами порывы до 12 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днём слабый снег, на дорогах гололедица в виде снежного наката, снежные заносы. Ночью -9…-7°C, днём -8…-6°C. Ветер 2-7 м/сек.
В пятницу, 29 декабря, в регионе облачно, местами небольшой снег, на востоке до умеренного. Ночью -18…-13°C, на севере до -23°C. Днём -14…-9°C. Ветер 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно, слабый снег. Ночью -16…-14°C, днём -14…-12°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 28 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, днём местами небольшой снег. В отдельных районах на дорогах гололедица в виде снежного наката, местами снежные заносы. Ночью -12…-7°C, при прояснении до -17°C. Днём -11…-6°C. Ветер 2-7 м/сек, местами порывы до 12 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днём слабый снег, на дорогах гололедица в виде снежного наката, снежные заносы. Ночью -9…-7°C, днём -8…-6°C. Ветер 2-7 м/сек.
В пятницу, 29 декабря, в регионе облачно, местами небольшой снег, на востоке до умеренного. Ночью -18…-13°C, на севере до -23°C. Днём -14…-9°C. Ветер 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно, слабый снег. Ночью -16…-14°C, днём -14…-12°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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