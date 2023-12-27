Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области на Пермском тракте сняли часть ограничений
Фото: УГИБДД по Свердловской области
С Пермского тракта в Свердловской области сняли часть ограничений. С 13.00 они сохраняются только для грузовых транспортных средств, говорится в сообщении «Уралуправтодора».
Водителей легковых автомобилей и пассажирских автобусов уже могут проехать. Напомним, что ограничения вводились с 285-го по 342-й километр дороги из-за того, что всю трассу после ночного снегопада замело.
По данным портала «Е1», из-за этого сегодня утром Пермский тракт встал в 12-киломтровую пробку.
Водителей легковых автомобилей и пассажирских автобусов уже могут проехать. Напомним, что ограничения вводились с 285-го по 342-й километр дороги из-за того, что всю трассу после ночного снегопада замело.
По данным портала «Е1», из-за этого сегодня утром Пермский тракт встал в 12-киломтровую пробку.
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В Свердловской области из-за сильного снегопада закрыли трассу
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27 декабря 2023