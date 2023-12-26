В Свердловской области из-за сильного снегопада закрыли трассу





– говорится в сообщении пресс-группы. «Ограничения введены до приведения данного участка автодороги в соответствие с действующими требованиями в области обеспечения безопасности дорожного движения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области утром из-за сильного снегопада закрыли движение по трассе Пермь – Екатеринбург для всех видов транспорта. Об этом сообщают в региональном УГИБДД.Ограничения действуют с 285-го по 342-й километр дороги. Снять их обещают после расчистки проезжей части.Там также отметили, что сегодня экипажи ДПС несут службу в усиленном режиме. Водители, попавшие в беду, могут обращаться за помощью по номеру 112.