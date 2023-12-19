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Мэрия Екатеринбурга намерена привлечь строительную технику к борьбе со снегом
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Городские власти намерены привлечь к борьбе со снегом в Екатеринбурге строительную технику. Помогать разгребать город должны будут грейдеры, самосвалы и тракторы.
Только в ночь с 26 на 27 декабря, по данным администрации, на улицах города работало 225 единиц спецтехники и 86 дорожных рабочих. Сегодня днём чистить улицы продолжают 335 рабочих и 191 спецмашина.
Отметим, что сегодня екатеринбуржцы с большим трудом добираются до работы.
«Аккумулируем ресурсы, привлекаем средства резервного фонда для привлечения дополнительной строительной спецтехники. Это такой случай, когда необходимо задействовать все имеющиеся возможности»,
– приводят слова градоначальника в пресс-службе мэрии.
Только в ночь с 26 на 27 декабря, по данным администрации, на улицах города работало 225 единиц спецтехники и 86 дорожных рабочих. Сегодня днём чистить улицы продолжают 335 рабочих и 191 спецмашина.
Отметим, что сегодня екатеринбуржцы с большим трудом добираются до работы.
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