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Из-за снежного коллапса екатеринбуржцы с трудом добираются до работы

11.03 Среда, 27 декабря 2023
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Этим утром жители Екатеринбурга столкнулись с большими трудностями в пути на работу. Из-за большого количества осадков, которые обрушились на город за минувшие сутки, город снова встал в пробки.

Как рассказала «Вечерним ведомостям» читательница издания, сегодня ей пришлось ждать свой троллейбус на остановке больше часа. Однако, по её словам, к тому моменту, когда она его всё же дождалась, ситуация на дорогах немного улучшилась, поэтому дорога в пути до работы составила около 40 минут.

Горожанам с собственным транспортам тоже пришлось не просто. Большое количество времени водители были вынуждены потратить на то, чтобы откопать свои автомобили и выехать со двора.

А у жителей микрорайона Светлый, по данным телеграм-канала «Свет Екатеринбург», сегодня утром в сугробах застряла маршрутка, поэтому им пришлось толкать её, чтобы помочь выбраться из снежной каши.

В пресс-службе мэрии уральской столицы сообщают, что градоначальник проводит заседание оперативного штаба по нормализации ситуации.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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