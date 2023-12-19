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Из-за снежного коллапса екатеринбуржцы с трудом добираются до работы
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Этим утром жители Екатеринбурга столкнулись с большими трудностями в пути на работу. Из-за большого количества осадков, которые обрушились на город за минувшие сутки, город снова встал в пробки.
Как рассказала «Вечерним ведомостям» читательница издания, сегодня ей пришлось ждать свой троллейбус на остановке больше часа. Однако, по её словам, к тому моменту, когда она его всё же дождалась, ситуация на дорогах немного улучшилась, поэтому дорога в пути до работы составила около 40 минут.
Горожанам с собственным транспортам тоже пришлось не просто. Большое количество времени водители были вынуждены потратить на то, чтобы откопать свои автомобили и выехать со двора.
А у жителей микрорайона Светлый, по данным телеграм-канала «Свет Екатеринбург», сегодня утром в сугробах застряла маршрутка, поэтому им пришлось толкать её, чтобы помочь выбраться из снежной каши.
В пресс-службе мэрии уральской столицы сообщают, что градоначальник проводит заседание оперативного штаба по нормализации ситуации.
Как рассказала «Вечерним ведомостям» читательница издания, сегодня ей пришлось ждать свой троллейбус на остановке больше часа. Однако, по её словам, к тому моменту, когда она его всё же дождалась, ситуация на дорогах немного улучшилась, поэтому дорога в пути до работы составила около 40 минут.
Горожанам с собственным транспортам тоже пришлось не просто. Большое количество времени водители были вынуждены потратить на то, чтобы откопать свои автомобили и выехать со двора.
А у жителей микрорайона Светлый, по данным телеграм-канала «Свет Екатеринбург», сегодня утром в сугробах застряла маршрутка, поэтому им пришлось толкать её, чтобы помочь выбраться из снежной каши.
В пресс-службе мэрии уральской столицы сообщают, что градоначальник проводит заседание оперативного штаба по нормализации ситуации.
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