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Снегопад в Екатеринбурге побил снежный рекорд 2002 года

10.03 Среда, 27 декабря 2023
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Обрушившийся на Екатеринбург снегопад обновил рекорд 2002 года. По данным синоптика Алексея Пулина, за сутки в городе выпало 21 миллиметр осадков, что более, чем в два раза превышает статистический максимум.

В предыдущие годы за 26 декабря в столице Урала выпадало не больше 9 миллиметров осадков. Отмечается, что сегодняшний уровень осадков почти достиг уровня 26 декабря 1917 года, когда выпало больше 23 миллиметров снега.

По предварительны данным городской администрации, дорожники за ночь вывезли 5420 тонн снега и перебросили шнекороторными машинами 4939 тонн.

Однако, если верить информации синоптиков, в уральской столице всё не так плохо. В Каменске-Уральском за сутки выпало 26 миллиметров осадков, 19 миллиметров из которых выпали в течение 12 часов.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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