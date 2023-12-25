Возрастное ограничение 18+

Именем участника ВОВ назовут улицу в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга

21.24 Вторник, 26 декабря 2023
Фото: официальный сайт Государственного архива административных органов Свердловской области
В Орджоникидзевском административном районе Екатеринбурга появится улица имени Степана Кырчанова. Уроженец Кировской области в годы Великой Отечественной войны храбро сражался с фашистами в воздухе, а после честно трудился в Свердловске.

Как не без горечи отмечают работники Государственного архива административных органов Свердловской области, на родине Степана Кырчанова знают меньше, чем в Словении. Там его военные подвиги ценили и в 1958 году даже выбрали почётным гражданином города Зволена. Дело в том, что став партизаном, он действовал вблизи этого населённого пункта.

Но до того, как стать партизаном, Кырчанов воевал в качестве лётчика — он служил в 721 истребительно-авиационном полку 286 авиационной дивизии 15 воздушной армии Брянского фронта. В этом качестве отличился тем, что совершил несколько таранов. А когда в 1943 году был сбит и попал в плен, долго за колючей проволокой не просидел — бежал от гитлеровцев. Тогда-то и возглавил партизанский отряд размеров в 150 человек.

После войны Кырчанов вернулся в Свердловск, куда ещё ребёнком переехал с матерью. Здесь лейтенант в запасе окончил Свердловский горно-металлургический техникум. Полученные знания применял на предприятиях Краснотурьинска, затем Богдановича, следом — Артёмовского. Наконец, он снова вернулся в Свердловск, проработав до пенсии в Уральском тресте инженерно-строительных изысканий. А умер в начале девяностых.

Решение назвать именем Степана Кырчанова одну из улиц Екатеринбурга даёт надежду, что на родине вспомнят о подвигах фронтовика, награждённого орденами Красного Знамени, Отечественной войны и медалями.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Екатеринбурге пройдёт встреча с потомком сибирских купцов и мамой первой мисс СССР
25 декабря 2023
Мужчину с мефедроном задержали в Верх-Исетском районе Екатеринбурга
17 декабря 2023
С «Исетской строительной компании» взыщут компенсацию за гибель рабочего
21 декабря 2023
Пермяки узнают о печальном и удачном опыте озеленения Екатеринбурга
19 декабря 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Топ проектов МТС, о которых должен знать культурный человек

В юбилейный год для экосистемы рассказываем о проектах, ставших важными элементами кода российской культуры
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:24 Именем участника ВОВ назовут улицу в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга
20:29 Два штрафа выписаны за раскопки на территории Нижнетагильского металлургического завода
19:29 Екатеринбургская «пробка» побила все рекорды
18:57 В Екатеринбурге завершился суд о мошенничестве на многомиллионную сумму
18:19 В Екатеринбурге стартовали новогодние вечеринки категории «18+»
17:39 Из-за сильного снегопада ГИБДД перекрыла часть трассы в Свердловской области
17:18 Малютка из серовского сугроба пережила две клинические смерти
16:39 Спрос на загородную недвижимость в Свердловской области вырос на 6%
16:08 В Екатеринбурге на заводе «Виз-Сталь» при падении с высоты погибла сотрудница
15:38 В Екатеринбурге подростки толпой избили мужчину, не желавшего отдавать деньги
15:02 Мэр Екатеринбурга запретил запускать праздничный салют в новогоднюю ночь
14:34 Четыре автомобиля столкнулись на трассе Екатеринбург – Серов
14:06 Екатеринбургский «Гортранс» справился со своими долгами
13:25 Свердловский министр соцполитики назвал причины нежелания заводить детей
13:02 Из-за ДТП на трассе Екатеринбург – Серов организовали реверсивное движение
12:31 В Верхнюю Пышму приехали первые автобусы из почти 300 обещанных
12:01 В Екатеринбурге будут судить экс-директрису спецшколы, где издевались над детьми
11:33 Екатеринбурженка отсудила у коммунальщиков более 400 тысяч рублей моральной компенсации
11:02 На новогодние каникулы в уральской столице объявили противопожарный режим
10:42 Жителю Ирбитского района дали восемь лет за убийство товарища
10:01 Свердловское УГИБДД просить водителей быть осторожными из-за сильного снегопада
09:37 Екатеринбургские ассенизаторы недовольны новыми условиями «Водоканала»
21:07 В выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» открылся новогодний парк аттракционов
20:05 Забивший знакомого камышловец отправится в «строгую» колонию
19:42 Водители Свердловской области подключились к всероссийскому флэшмобу «Автоёлка»
19:11 Пространство бывшего екатеринбургского кинотеатра «Заря» продолжает трансформироваться
Все новости Свердловской области
16:23 Задержана глава Кургана Елена Ситникова
14:41 В Казани в жилом пятиэтажном доме взорвался газ
14:24 ВЦИОМ: россияне стали реже называть ТВ главным источником новостей
13:39 ФАС возбудила еще четыре дела в отношении производителей яиц
12:33 В аэропорту Челябинска самолет, прилетевший из Москвы, уперся в сугроб
12:05 Челябинскую область накрыл мощный снегопад, на дорогах ограничено движение
11:50 В омском детдоме били детей, нарушали пожарную безопасность и неправильно хранили продукты
11:15 Опрос: россияне почти вполовину сократили расходы на образование и рестораны
17:42 В Белграде протестующие заблокировали улицу перед правительственным зданием
16:42 В ГД внесли законопроект о психологической поддержке безработных
15:28 В Псковской области ввели штрафы до 50 тысяч рублей за склонение к абортам
12:37 Опрос: 26% врачей хотят уйти из медицины из-за постоянных переработок
11:34 В Белграде прошли массовые протесты против итогов парламентских выборов
10:58 Глава Центробанка объяснила подорожание яиц высоким спросом
17:28 «Новые люди» выдвигают Владислава Даванкова кандидатом в президенты
12:03 «Партия социальной защиты» выдвинула своего кандидата на президентские выборы
20:45 ЦИК отказала Екатерине Дунцовой выйти на этап сбора подписей для участия в выборах президента России
20:16 КПРФ выдвинула 75-летнего Николая Харитонова кандидатом в президенты России
19:54 Кандидатом в президенты России от «Гражданской инициативы» выдвинут Борис Надеждин
10:58 В Чехии днём траура после стрельбы в университете объявили 23 декабря
17:59 В России испытывают новую формулу препарата для лечения пародонтита
17:32 Призыв осени-2024 будет проходить с использованием единого реестра повесток
16:45 Матвиенко заверила об отсутствии намерений повышать налоги для бизнеса
11:44 После Колорадо ещё 16 штатов могут запретить Трампу участвовать в выборах на их территории
11:20 Депутаты предлагают частично компенсировать ипотеку при рождении детей
17:27 Телеканал оштрафовали по статье о пропаганде ЛГБТ из-за клипа Баскова
Все новости России и мира
21:24 Именем участника ВОВ назовут улицу в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга
20:29 Два штрафа выписаны за раскопки на территории Нижнетагильского металлургического завода
19:29 Екатеринбургская «пробка» побила все рекорды
18:57 В Екатеринбурге завершился суд о мошенничестве на многомиллионную сумму
18:19 В Екатеринбурге стартовали новогодние вечеринки категории «18+»
17:39 Из-за сильного снегопада ГИБДД перекрыла часть трассы в Свердловской области
17:18 Малютка из серовского сугроба пережила две клинические смерти
16:39 Спрос на загородную недвижимость в Свердловской области вырос на 6%
16:08 В Екатеринбурге на заводе «Виз-Сталь» при падении с высоты погибла сотрудница
15:38 В Екатеринбурге подростки толпой избили мужчину, не желавшего отдавать деньги
15:02 Мэр Екатеринбурга запретил запускать праздничный салют в новогоднюю ночь
14:50 Более 16 тысяч реестровых ошибок в 2023 году в Пермском крае исправили в реестре недвижимости Росреестр и Роскадастр
14:48 Станки, машины и самолеты станут прочнее: ученые ПНИПУ повысили эффективность плазменной сварки
14:34 Четыре автомобиля столкнулись на трассе Екатеринбург – Серов
14:06 Екатеринбургский «Гортранс» справился со своими долгами
13:25 Свердловский министр соцполитики назвал причины нежелания заводить детей
13:02 Из-за ДТП на трассе Екатеринбург – Серов организовали реверсивное движение
12:31 В Верхнюю Пышму приехали первые автобусы из почти 300 обещанных
12:01 В Екатеринбурге будут судить экс-директрису спецшколы, где издевались над детьми
11:33 Екатеринбурженка отсудила у коммунальщиков более 400 тысяч рублей моральной компенсации
11:09 Своевременная оплата долга - гарантия отмены принудительных мер
11:02 На новогодние каникулы в уральской столице объявили противопожарный режим
10:42 Жителю Ирбитского района дали восемь лет за убийство товарища
10:01 Свердловское УГИБДД просить водителей быть осторожными из-за сильного снегопада
09:37 Екатеринбургские ассенизаторы недовольны новыми условиями «Водоканала»
21:07 В выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» открылся новогодний парк аттракционов
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK