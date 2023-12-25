Именем участника ВОВ назовут улицу в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Орджоникидзевском административном районе Екатеринбурга появится улица имени Степана Кырчанова. Уроженец Кировской области в годы Великой Отечественной войны храбро сражался с фашистами в воздухе, а после честно трудился в Свердловске.Как не без горечи отмечают работники Государственного архива административных органов Свердловской области, на родине Степана Кырчанова знают меньше, чем в Словении. Там его военные подвиги ценили и в 1958 году даже выбрали почётным гражданином города Зволена. Дело в том, что став партизаном, он действовал вблизи этого населённого пункта.Но до того, как стать партизаном, Кырчанов воевал в качестве лётчика — он служил в 721 истребительно-авиационном полку 286 авиационной дивизии 15 воздушной армии Брянского фронта. В этом качестве отличился тем, что совершил несколько таранов. А когда в 1943 году был сбит и попал в плен, долго за колючей проволокой не просидел — бежал от гитлеровцев. Тогда-то и возглавил партизанский отряд размеров в 150 человек.После войны Кырчанов вернулся в Свердловск, куда ещё ребёнком переехал с матерью. Здесь лейтенант в запасе окончил Свердловский горно-металлургический техникум. Полученные знания применял на предприятиях Краснотурьинска, затем Богдановича, следом — Артёмовского. Наконец, он снова вернулся в Свердловск, проработав до пенсии в Уральском тресте инженерно-строительных изысканий. А умер в начале девяностых.Решение назвать именем Степана Кырчанова одну из улиц Екатеринбурга даёт надежду, что на родине вспомнят о подвигах фронтовика, награждённого орденами Красного Знамени, Отечественной войны и медалями.