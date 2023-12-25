Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге стартовали новогодние вечеринки категории «18+»

18.19 Вторник, 26 декабря 2023
Фото: телеграм-канал «Музей об ЭТОМ» / t.me/muzeyobetom
Сеть магазинов товаров для взрослых «Казанова 69» и «Музей об ЭТОМ» запустили череду новогодних вечеринок под названием «Ёлка 18+». Первая из них состоялась в конце прошлой недели.

На новогоднем празднике для взрослых почти всё то же самое, что и на детских утренниках. Главными героями выступают Дед Мороз и Снегурочка, «на подтанцовках» у них Снежинки и другие зимние персонажи. Есть даже Дракон, как символ наступающего 2024 года. Вот только всё — костюмы, мелодии, украшения и сопутствующие развлечения — сочатся эротизмом и сексуальностью. На ёлке в «Музее об ЭТОМ» висят игрушки узнаваемой фаллической формы, Снегурочка не стесняется показать стройные ножки, а дресс-код праздника позволяет гостям приходить в более откровенных нарядах, чем это принято на новогодних балах. Впрочем, поборникам нравственности и морали можно не торопиться строчить гневные кляузы в различные инстанции: «Ёлка 18+» далека от голых вечеринок столичных мажоров. У её организаторов со вкусом и тактом всё гораздо лучше.

«Ёлка 18+» на Луначарского, 133 проводится ежедневно до 30 декабря включительно. После небольшой паузы, со второго дня нового года серия новогодних вечеринок от «Казановы 69» и «Музея об ЭТОМ» продолжатся.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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