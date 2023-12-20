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Малютка из серовского сугроба пережила две клинические смерти
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Двухлетняя девочка из Серова, которую вернувшийся с работы на обед папа нашёл в сугробе, пережила две клинические смерти. Благодаря усилиям врачей жизнь малышки удалось спасти.
Как рассказали в департаменте информационной политики, первыми, кто принялся оказывать девочке помощь, оказались фельдшер Любовь Трофимова и медсестра Маргарита Горева. Когда им передали малышку, у неё не было сердцебиения и дыхания. Пока на экстренный вызов из Серова ехала бригада скорой помощи, они стали проводить реанимационные мероприятия и вернули девочку к жизни.
Однако во время пути в больницу малышка пережила ещё одну клиническую смерть. Медикам пришлось вновь бороться за её жизнь. Уже в больнице они передали девочку реаниматологом, а через трое суток вертолёт санитарной авиации перевёз ребёнка в Екатеринбург, где малышку лечили и восстанавливали специалисты Детской городской клинической больницы №9.
Сейчас девочка находится дома с родными. По данным ДИПа, у девочки полностью сохранены все функции, медики следят за её состоянием амбулаторно.
Как рассказали в департаменте информационной политики, первыми, кто принялся оказывать девочке помощь, оказались фельдшер Любовь Трофимова и медсестра Маргарита Горева. Когда им передали малышку, у неё не было сердцебиения и дыхания. Пока на экстренный вызов из Серова ехала бригада скорой помощи, они стали проводить реанимационные мероприятия и вернули девочку к жизни.
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
Однако во время пути в больницу малышка пережила ещё одну клиническую смерть. Медикам пришлось вновь бороться за её жизнь. Уже в больнице они передали девочку реаниматологом, а через трое суток вертолёт санитарной авиации перевёз ребёнка в Екатеринбург, где малышку лечили и восстанавливали специалисты Детской городской клинической больницы №9.
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
Сейчас девочка находится дома с родными. По данным ДИПа, у девочки полностью сохранены все функции, медики следят за её состоянием амбулаторно.
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Малютку из серовского сугроба врачи отпустили домой
20 декабря 2023
20 декабря 2023