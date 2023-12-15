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Малютку из серовского сугроба врачи отпустили домой
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Радостной новостью поделились родители двухлетней девочки из Серова, которая в ноябре оказалась в сугробе. Здоровье малышки окрепло уже настолько, что её отпустили из больницы домой.
Девочку Стешу нашёл в сугробе возле дома родной отец. Он возвращался с работы, когда увидел такой жуткий «сюрприз». Как выяснилось, пока родители были на работе, а старшая сестра задремала, непоседа пошла погулять. Она самостоятельно открыла входную дверь и без верхней одежды вышла на улицу, где к тому времени уже стояла далеко не летняя погода.
В больницу Крансотурьинска Стеша попала в тяжёлом состоянии и с сильным обморожением конечностей. Понадобился почти месяц больничного ухода, чтобы девочку выписали домой.
Меж тем, напомним, в отношении матери малышки завели административное дело о ненадлежащем воспитании собственного ребёнка.
Девочку Стешу нашёл в сугробе возле дома родной отец. Он возвращался с работы, когда увидел такой жуткий «сюрприз». Как выяснилось, пока родители были на работе, а старшая сестра задремала, непоседа пошла погулять. Она самостоятельно открыла входную дверь и без верхней одежды вышла на улицу, где к тому времени уже стояла далеко не летняя погода.
В больницу Крансотурьинска Стеша попала в тяжёлом состоянии и с сильным обморожением конечностей. Понадобился почти месяц больничного ухода, чтобы девочку выписали домой.
Меж тем, напомним, в отношении матери малышки завели административное дело о ненадлежащем воспитании собственного ребёнка.
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