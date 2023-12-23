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На новогодние каникулы в уральской столице объявили противопожарный режим
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В преддверии новогодних праздников в уральской столице на месяц объявили противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал городской глава Алексей Орлов.
Согласно документу, противопожарный режим будет действовать с 22 декабря 2023 года по 22 января 2024 года. В это время сотрудники профильных надзорных органов будут общаться с горожанами на тему правил пожарной безопасности в зимний период и проводить противопожарные рейды.
Отметим, что в рамках особого противопожарного режима сотрудники МЧС и инспекторы получают больше полномочия для проведения проверок и привлечению к административной ответственности.
Согласно документу, противопожарный режим будет действовать с 22 декабря 2023 года по 22 января 2024 года. В это время сотрудники профильных надзорных органов будут общаться с горожанами на тему правил пожарной безопасности в зимний период и проводить противопожарные рейды.
Отметим, что в рамках особого противопожарного режима сотрудники МЧС и инспекторы получают больше полномочия для проведения проверок и привлечению к административной ответственности.
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