Вмешательство прокуратуры помогло ликвидировать незаконную свалку под Качканаром

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Недобросовестные (а точнее, бесстыжие) строители частенько выкидывают образовавшийся в результате их деятельности мусор не на выделенные для этого места, а в ближайший лесочек. Одну из таких несанкционированных свалок неустановленные лица устроили в лесополосе возле города Качканар.Потребовалось вмешательство Нижнетагильской природоохранной прокуратуры, чтобы власти города разглядели безобразие неподалёку от посёлка Именновский. Работники прокуратуры провели проверку сообщений об образовавшейся в лесном массиве свалке и внесли представление об устранении нарушений закона в адрес главы Качканарского городского округа. Только после этого свалка была полностью ликвидирована.Как сообщает прокуратура Свердловской области, площадь несанкционированной свалки под Качканаром составляла не менее 60 квадратных метров. Туда свозились обломки конструкций снесённых зданий, отходы малоценной древесины, применяемой при строительстве.