Владельца «Бадена» через суд обязали законсервировать долгострой в Сысерти

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Фамилия индивидуального предпринимателя Евгения Кононова уральцам прежде всего известна в связке с одним из основных проектов — термальными комплексами «Баден», которые предприниматель норовит втиснуть в природные уголки Свердловской области. Но «термы» — не единственные принадлежащие ему объекты.В Сысерти предприниматель больше года назад приобрёл объект капитального строительства на улице Токарей. С этим долгостроем возня идёт уже около 10 лет. Как пишет окружная интернет-газета «Правда УРФО», разрешение на строительство здесь многоквартирного жилого дома было выдано в 2013 году, но с 2016 года никакого шевеления на участке не замечено.Надежда, что стройка всё же будет продолжена, появилось в 2022 году, когда землю приобрел Евгений Кононов. Он обещал, как минимум, вывести с участка строительный мусор и установить ограждения. Но в указанные им сроки признаков, что на стройке начались какие-то работы, надзорными органами замечены не были.И вот, наконец, дело о долгострое дошло до арбитражного суда. И суд постановил — обязать ИП в течение одного месяца провести работы по консервации объекта.