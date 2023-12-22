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«Скончавшегося» пассажира рейса Екатеринбург – Благовещенск ошибочно приняли за покойника
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мужчину, которому во время перелёта из Екатеринбурга в Благовещенск стало плохо, ошибочно приняли за покойника. Об этом сообщили на телеканале «Звезда».
Как сообщается, решение экстренно посадить самолёт приняли, когда мужчина перестал подавать признаки жизни. Тогда медицинский работник, который находился на борту, принялся реанимировать пассажира. Это он, как утверждается, констатировал смерть, но вопреки своему вердикту продолжал реанимационные действия.
Ранее телеграм-канал SHOT заявил, что мужчина скончался на борту самолёта, однако в пресс-службе авиакомпании эту информацию сразу опровергли.
Как сообщается, решение экстренно посадить самолёт приняли, когда мужчина перестал подавать признаки жизни. Тогда медицинский работник, который находился на борту, принялся реанимировать пассажира. Это он, как утверждается, констатировал смерть, но вопреки своему вердикту продолжал реанимационные действия.
«Когда борт приземлился в Сургуте, пассажира уже встречали врачи. Объявленный покойным внезапно пришёл в себя. Его забрали в больницу»,
– написали в телеграм-канале телеканала.
Ранее телеграм-канал SHOT заявил, что мужчина скончался на борту самолёта, однако в пресс-службе авиакомпании эту информацию сразу опровергли.
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