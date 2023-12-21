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Летевший из Екатеринбурга в Благовещенск мужчина скончался на борту самолёта
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
На борту «Уральских авиалиний» скончался 45-летний мужчина с инвалидностью, летевший из Екатеринбурга в Благовещенск, пишет телеграм-канал SHOT.
По данным канала, самолет вылетел из Кольцово накануне в 21.20. Спустя час пути маломобильному мужчине стало плохо: у него упало давление, и он стал задыхаться. Командир воздушного судна принял решение сесть в аэропорту Сургута, а находившиеся на борту врачи пытались помочь пассажиру.
Совершить посадку удалось лишь спустя полтора часа. Утверждается, что поднявшимся на борт медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины. В «Уральских авиалиниях» эту информацию опровергли, заявив, что пассажир был жив, когда его забирала скорая.
По данным канала, самолет вылетел из Кольцово накануне в 21.20. Спустя час пути маломобильному мужчине стало плохо: у него упало давление, и он стал задыхаться. Командир воздушного судна принял решение сесть в аэропорту Сургута, а находившиеся на борту врачи пытались помочь пассажиру.
Совершить посадку удалось лишь спустя полтора часа. Утверждается, что поднявшимся на борт медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины. В «Уральских авиалиниях» эту информацию опровергли, заявив, что пассажир был жив, когда его забирала скорая.
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