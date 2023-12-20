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С «Исетской строительной компании» взыщут компенсацию за гибель рабочего
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Орджоникидзевский районный суд города Екатеринбурга согласился с требованием районной прокуратуры о необходимости взыскать с ООО «Исетской строительной компании» компенсацию морального вреда. Деньги получит мать погибшего минувшей весной рабочего.
Мужчина погиб во второй день марта в результате несчастного случая, произошедшего на одном из строительных объектов. После расследовании этого инцидента виновниками трагедии были названы руководители компании и её специалисты, которой отвечали за ходом выполнения работ и соблюдением трудовой дисциплины.
Судья Орджоникидзевского районного суда города Екатеринбурга принял решение удовлетворить исковые требования прокурора. Согласно его вердикту «Исетская строительная компания» должна выплатить матери погибшего компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.
К слову, проверкой организации работ на другой строительной площадке занялись сегодня прокурорские работники в связи с гибелью ещё одного рабочего в Екатеринбурге. Сейчас стало известно, что погибший приехал на заработки из Кыргызстана и трудился на стройке каменщиком. Погиб он из-за того, что под ним проломилась доска строительных лесов.
Мужчина погиб во второй день марта в результате несчастного случая, произошедшего на одном из строительных объектов. После расследовании этого инцидента виновниками трагедии были названы руководители компании и её специалисты, которой отвечали за ходом выполнения работ и соблюдением трудовой дисциплины.
Судья Орджоникидзевского районного суда города Екатеринбурга принял решение удовлетворить исковые требования прокурора. Согласно его вердикту «Исетская строительная компания» должна выплатить матери погибшего компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.
К слову, проверкой организации работ на другой строительной площадке занялись сегодня прокурорские работники в связи с гибелью ещё одного рабочего в Екатеринбурге. Сейчас стало известно, что погибший приехал на заработки из Кыргызстана и трудился на стройке каменщиком. Погиб он из-за того, что под ним проломилась доска строительных лесов.
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