Возрастное ограничение 18+
Состояние новорождённого, которого мама выбросила на улицу в Екатеринбурге, улучшилось
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Состояние новорождённого, которого в Екатеринбурге молодая мама выбросила на улицу в пакете, улучшилось. Об этом сообщили в свердловском Минздраве.
Напомним, что ребёнка в снегу обнаружил местный житель, который услышал детский плач. В отношении матери младенца было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ).
«Ребёнок переведен в отделение патологии новорождённых и недоношенных детей. Состояние малыша стабильное. Ест самостоятельно. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь»,
– говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что ребёнка в снегу обнаружил местный житель, который услышал детский плач. В отношении матери младенца было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Родители Миши Бахтина со СМА обвинили Куйвашева в обмане
21 декабря 2023
21 декабря 2023