



– рассказал Горелых. «Он рассказал сыщикам, что обнаружил в сугробе рядом с подъездом дома свёрток с живым малышом. На указанный адрес незамедлительно был направлен экипаж группы немедленного реагирования территориального ОВД. Стражи порядка установили, что мужчина возвращался домой, припарковал свою машину, а когда вышел из нее, услышал душераздирающий младенческий плач»,





– отметил полковник Горелых. «В настоящее время она находится в реанимации, врачи и ей оказывают необходимую медпомощь. Что конкретно побудило молодую женщину так жестоко поступить с собственным ребенком, сыщики и следователи выяснят, когда она придет в себя»,





– заявил старший помощник руководителя СКР по региону Александр Шульга. «При этом женщина осознавала, что ввиду низкой температуры на улице новорожденный через непродолжительное время погибнет»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 20-летняя девушка выбросила на улицу новорожденного сына в полимерном пакете. К счастью, малыша обнаружил прохожий. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.Как сообщил «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, шокирующее сообщение поступило от молодого человека в дежурную часть сегодня ночью в 04.12.По словам молодого человека, он подобрал ребенка и сел обратно в машину, чтобы малыш не замерз, после чего вызвал полицию и «неотложку». Мальчика срочно госпитализировали в неонатологическое отделение одного из роддомов Екатеринбурга, где сейчас врачи борются за его жизнь. Известно, что крохе менее суток, его вес – около 2,5 килограмм, рост – 50 сантиметров. О том, получил ли малыш обморожение, врачи пока не сообщали.Мать ребенка установили быстро. По данным Валерия Горелых, она приехала в Екатеринбург из Челябинска, где, предположительно, остался отец малыша, и стала жить в съемной квартире, работая в одной из местных торговых точек. Кавалер девушки заявил, что о беременности своей леди якобы не знал. Саму девушку госпитализировали.По версии следствия, девушка родила в ночь на 15 декабря в одной из квартир на Краснофлотцев, после чего положила ребенка в полимерный пакет и вынесла его на улицу, оставив под окном своей квартиры, а сама вернулась обратно.В отношении девушки возбуждено уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка (ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ).