«Урал-Сот Плюс» нарушил запрет на использование полигона в Берёзовском

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловская природоохранная прокуратура в ходе проверки исполнения решения суда о запрете на дальнейшее размещение мусора на полигоне твёрдых бытовых отходов в Берёзовском зафиксировала нарушения.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ООО "Урал-Сот Плюс" в нарушение решения суда продолжало складировать на полигоне новый мусор. Факт загрязнения почвы зафиксировали специалисты лаборатории.В связи с этим природоохранный прокурор внёс представление об устранении нарушений, а также возбудил административные дела по части 2 статьи 8.6 КоАП РФ (порча земель в результате нарушения правил обращения с отходами производства и потребления), части 3 статьи 8.7 КоАП РФ (неисполнение обязанности по рекультивации нарушенных земель) и части 4 статьи 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления).По результатам рассмотрения административных дел юридическое лицо оштрафовали всего лишь на 50 тысяч рублей.