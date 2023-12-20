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Свердловские хирурги успешно прооперировали новорождённую девочку

10.05 Четверг, 21 декабря 2023
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Хирурги Областной детской клинической больницы (ОДКБ) успешно прооперировали новорождённую девочку на восьмые сутки её жизни. Малышка родилась с редким пороком развития почки.

«Мультикистозная дисплазия почек – аномалия, при которой почечная ткань полностью замещена кистозными полостями, встречается у одного на тысячу новорождённых. У нашей пациентки почка была увеличена в два раза и достигала 10 сантиметров. Это провоцировало смещение внутренних органов и затрудняло кормление ребёнка»,

– объяснил заведующий хирургическим отделением № 2 ОДКБ, заслуженный врач России Владислав Чудаков.


Диагностировать опасную патологию врачи смогли ещё на этапе внутриутробного развития ребёнка. Поэтому для того, чтобы у хирургов была возможность оказать специализированную помощь девочке сразу после рождения, роды у мамы малышки принимали в ОДКБ.

Хирургическое вмешательство провели малотравматичным способом через небольшие разрезы на передней брюшной стенке.

Главная сложность операции заключалась в том, что вес новорождённой девочки составлял всего 3,5 килограмма, диапазон любого движения хирурга был ограничен двумя миллиметрами. Благодаря мастерству свердловских хирургов операция прошла успешно.

По словам мамы прооперированной малышки, она не ожидала, что проколы будут настолько незаметными.

«Ещё во время скрининга меня предупредили, что, скорее всего, ребёнку потребуется хирургическая коррекция. Так и случилось. Сейчас я смотрю на свою дочку, и такое чувство, что её как будто и не оперировали – проколы практически не заметны»,

– привели слова молодой мамы в ДИПе.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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