На мать замершей на улице малышки из Серова завели административное дело

– поделился подробностями Валерий Горелых.

«Учитывая, что было еще рано, школьница уснула. Тем временем малышка, находясь в памперсе, самостоятельно надела сапоги и практически раздетая ушла на улицу. Пройдя примерно метров двести, за баней она упала в сугроб и долгое время там находилась без помощи. Обнаружил ее вернувшийся домой отец, который и вызвал неотложку»,