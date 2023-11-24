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На мать замершей на улице малышки из Серова завели административное дело
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В отношении матери двухлетней малышки из Серова, которую обнаружил с сильным обморожением вернувшийся с работы на обед отец, завели административное дело о ненадлежащем воспитании собственного ребенка (ст. 35 КоАП РФ).
Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа под руководством начальника ПДН территориального ОВД подполковника полиции Марины Дитятьевой.
Полковник также рассказал, что родители ушли на работу около девяти часов утра, оставив младшую дочку со старшей, которая учится в седьмом классе.
По его данным, родители малышки ранее были судимы. При этом семья на учете в ПНД не состояла.
Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа под руководством начальника ПДН территориального ОВД подполковника полиции Марины Дитятьевой.
Полковник также рассказал, что родители ушли на работу около девяти часов утра, оставив младшую дочку со старшей, которая учится в седьмом классе.
«Учитывая, что было еще рано, школьница уснула. Тем временем малышка, находясь в памперсе, самостоятельно надела сапоги и практически раздетая ушла на улицу. Пройдя примерно метров двести, за баней она упала в сугроб и долгое время там находилась без помощи. Обнаружил ее вернувшийся домой отец, который и вызвал неотложку»,
– поделился подробностями Валерий Горелых.
По его данным, родители малышки ранее были судимы. При этом семья на учете в ПНД не состояла.
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