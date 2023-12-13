Возрастное ограничение 18+
Свердловчане выбирают между магнитиком и медалью
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских предложил вручить каждому жителю региона какой-нибудь памятный подарок. Дабы понять, что именно дарить, это решили спросить у самих свердловчан.
Узнать, чего же жителям Свердловской области хочется больше всего получить в подарок, на портале Государственных услуг запустили соцопрос. Вариантов ответа пять: магнитик на холодильник, чехол для смартфона, памятная медаль, значок и брелок. Надо полагать, каждый из этих предметов должен быть украшен областной символикой и упоминанием о юбилее.
К сожалению, посмотреть текущий рейтинг голосования не представляется возможным — он скрыт от пользователей Госуслуг. Узнать, какой же именно сувенир предпочитают получить свердловчане, можно будет только после окончания опроса.
Согласно правилам платформы, участие в опросах Госуслуг принимают граждане Российской Федерации, имеющие подтвержденную учетную запись. Именно к этому опросу доступ имеют только жители Свердловской области.
Узнать, чего же жителям Свердловской области хочется больше всего получить в подарок, на портале Государственных услуг запустили соцопрос. Вариантов ответа пять: магнитик на холодильник, чехол для смартфона, памятная медаль, значок и брелок. Надо полагать, каждый из этих предметов должен быть украшен областной символикой и упоминанием о юбилее.
К сожалению, посмотреть текущий рейтинг голосования не представляется возможным — он скрыт от пользователей Госуслуг. Узнать, какой же именно сувенир предпочитают получить свердловчане, можно будет только после окончания опроса.
Согласно правилам платформы, участие в опросах Госуслуг принимают граждане Российской Федерации, имеющие подтвержденную учетную запись. Именно к этому опросу доступ имеют только жители Свердловской области.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Екатерина Дунцова: «Женщина во власти — это совсем другой посыл»
16 декабря 2023
16 декабря 2023
Топ проектов МТС, о которых должен знать культурный человек
20 декабря 2023
20 декабря 2023