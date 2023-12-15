«Молочной благодати» придётся расплатиться за гибель краснотурьинской актрисы на трассе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Один миллион рублей должен выплатить общество с ограниченной ответственностью «Молочная благодать» матери краснотурьинской актрисы. Такое решение принял суд, рассматривавший запрос о компенсации морального ущерба.Две актрисы Краснотурьинского театра кукол — Кристина Шварц и Юлия Арабей — погибли в ДТП на трассе Серов-Екатеринбург в первый день октября прошлого года. Виновником аварии был признан водитель большегруза, принадлежащего компании «Молочная благодать» из Кушвы. Он выехал на встречную полосу, по которой в тот момент двигался автобус марки «ПАЗ», перевозивший труппу кукольного театра.Виновника аварии Верхотурский районный суд отправил в колонию-поселение на 3 года, а кроме того лишил права управления транспортными средствами на 2 года и 10 месяцев. С самой же компании, на которую работал водитель большегруза, мать одной из погибших затребовала два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования, но частично, вдвое уменьшив сумму выплаты.Представители производителя молочной продукции попытались отбиться от выплаты жалобой в Свердловский областной суд. Не получилось — судебная коллегия по гражданским делам, рассмотрев материалы дела, оставила решение суда первой инстанции в силе.