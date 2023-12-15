Возрастное ограничение 18+

«Молочной благодати» придётся расплатиться за гибель краснотурьинской актрисы на трассе

19.14 Среда, 20 декабря 2023
Фото: Вечерние Ведомости
Один миллион рублей должен выплатить общество с ограниченной ответственностью «Молочная благодать» матери краснотурьинской актрисы. Такое решение принял суд, рассматривавший запрос о компенсации морального ущерба.

Две актрисы Краснотурьинского театра кукол — Кристина Шварц и Юлия Арабей — погибли в ДТП на трассе Серов-Екатеринбург в первый день октября прошлого года. Виновником аварии был признан водитель большегруза, принадлежащего компании «Молочная благодать» из Кушвы. Он выехал на встречную полосу, по которой в тот момент двигался автобус марки «ПАЗ», перевозивший труппу кукольного театра.

Виновника аварии Верхотурский районный суд отправил в колонию-поселение на 3 года, а кроме того лишил права управления транспортными средствами на 2 года и 10 месяцев. С самой же компании, на которую работал водитель большегруза, мать одной из погибших затребовала два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования, но частично, вдвое уменьшив сумму выплаты.

Представители производителя молочной продукции попытались отбиться от выплаты жалобой в Свердловский областной суд. Не получилось — судебная коллегия по гражданским делам, рассмотрев материалы дела, оставила решение суда первой инстанции в силе.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Похожие материалы
На 6 лет уедет в колонию-поселение устроивший смертельное ДТП житель Верхнего Тагила
15 декабря 2023
Компания «Уралторф» крупно оштрафована за нанесение ущерба свердловской природе
13 декабря 2023
Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой в Нижнем Тагиле
14 декабря 2023
Восемь лет дали виновнику смертельного ДТП в Алапаевске
14 декабря 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Топ проектов МТС, о которых должен знать культурный человек

В юбилейный год для экосистемы рассказываем о проектах, ставших важными элементами кода российской культуры
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:41 Малютку из серовского сугроба врачи отпустили домой
20:28 Свердловчане выбирают между магнитиком и медалью
20:06 «Театр на большом экране» устраивает для ценителей Ельцин Центр
19:37 Устроившего резню ради «зомбоящика» екатеринбуржца отправили в колонию
19:14 «Молочной благодати» придётся расплатиться за гибель краснотурьинской актрисы на трассе
18:27 Грузовичок в Первоуральске доказал хрупкость свердловского льда
17:33 Синоптики предупредили о гололедице в Свердловской области
16:58 СК намерен проверить торговую точку в Берёзовском из-за жалоб горожан
16:39 В уральской столице возле «Антея» ограбили мужчину
16:22 Путин поручил Куйвашеву подумать о создании в регионе индустриально-спортивного кластера
15:35 Жители Заречного возмутились отменой рейсов 126-го автобуса
15:00 Выборы президента в Свердловской области проведут с ДЭГ
14:47 Годовая инфляция в Свердловской области достигла 7,3%
14:02 Екатеринбург попал в топ-5 по количеству меломанов
13:29 В Екатеринбурге подскочили цены на топливо
12:57 Спасатели предупредили о сильном ветре в Свердловской области
12:26 На 12 лет отправили в колонию жителя Невьянска за убийство собутыльника
12:01 Бастрыкин заинтересовался историей с екатеринбургской девочкой-маугли
11:39 В свердловском УГИБДД предупредили о изменении графика работы экзаменационных отделений в праздники
11:05 Мэрия Екатеринбурга опровергла информацию о 140 сломанных автобусах «Гортранса»
10:35 Екатеринбуржцы пожаловались на местный фитнес-клуб
10:08 Топ проектов МТС, о которых должен знать культурный человек
10:01 В Минспорта намерены усилить контроль из-за гибели юноши на турнире в Первоуральске
09:28 В уральской столице 11-летний школьник попал под машину
21:28 Пермяки узнают о печальном и удачном опыте озеленения Екатеринбурга
20:59 На одном из перекрёстков Екатеринбурга в ДТП пострадала случайная прохожая
Все новости Свердловской области
17:27 Телеканал оштрафовали по статье о пропаганде ЛГБТ из-за клипа Баскова
14:50 В 29 регионах россияне смогут дистанционно проголосовать на мартовских выборах президента
13:49 Депутатам Госдумы перестанут оплачивать бензин для езды в иномарках
13:14 Заявки в ЦИК на участие в выборах президента России подали 16 человек
12:21 Кокаин на шесть с половиной миллиардов изъяли сотрудники ФСБ в Москве
10:55 Производителям скоропортящихся товаров могут сократить сроки выплат
10:27 Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в президентских выборах из-за участия в мятеже
17:21 Корвалол и другие спиртосодержащие лекарства могут начать продавать как алкоголь
15:38 В издательство книг писателя Акунина пришли с обысками
15:01 Закон об отмене комиссий при оплате услуг ЖКХ для пенсионеров и малоимущих вступает в силу
14:09 Глава Минюста Индонезии обвинил в расцвете коррупции жен чиновников
13:35 Запреты абортов в России чаще поддерживают люди с низким достатком и низким уровнем образования
12:02 Экспортируемые лекарства и ряд других товаров вывели из-под «курсовых» пошлин
11:18 В Китае из-за землетрясения погибли более 100 человек
18:42 Еврокомиссия может заблокировать соцсеть Илона Маска после расследования
18:32 ЕЭК освободила от уплаты таможенной пошлины поставщиков куриных яиц
18:21 Депутат Госдумы Игорь Ананских отрицает, что писал статью о «сатанистской сущности феминизма», проникновении сперматозоидов в женский мозг и «русских особях женского пола»
17:01 После принятия нового закона россияне не смогут переводить более 100 тысяч рублей без открытия счета
16:48 Задержан начальник самарского управления МЧС по подозрению в коррупции
16:34 Сенатор РФ высказался против запрета частным клиникам проводить аборты
16:15 Зампред комитета по охране здоровья Госдумы опроверг выступление против запрета абортов в частных клиниках
13:25 Минобороны Японии: ракета КНДР могла долететь до любой точки на территории США
12:20 После заявления Путина о правах женщин, в Госдуме выступили против запрета абортов
11:56 Депутаты Госдумы предлагают сократить рабочие дни перед Новым годом на час
11:15 Комиссия РАН по лженауке опубликовала меморандум об астрологии
10:33 В один из автомобилей кортежа Байдена врезалась машина
Все новости России и мира
20:41 Малютку из серовского сугроба врачи отпустили домой
20:28 Свердловчане выбирают между магнитиком и медалью
20:06 «Театр на большом экране» устраивает для ценителей Ельцин Центр
19:37 Устроившего резню ради «зомбоящика» екатеринбуржца отправили в колонию
19:14 «Молочной благодати» придётся расплатиться за гибель краснотурьинской актрисы на трассе
18:27 Грузовичок в Первоуральске доказал хрупкость свердловского льда
17:33 Синоптики предупредили о гололедице в Свердловской области
16:58 СК намерен проверить торговую точку в Берёзовском из-за жалоб горожан
16:39 В уральской столице возле «Антея» ограбили мужчину
16:22 Путин поручил Куйвашеву подумать о создании в регионе индустриально-спортивного кластера
15:35 Жители Заречного возмутились отменой рейсов 126-го автобуса
15:00 Выборы президента в Свердловской области проведут с ДЭГ
14:47 Годовая инфляция в Свердловской области достигла 7,3%
14:29 Ученые ПНИПУ обучили нейросеть помогать в управлении промышленными газовыми горелками
14:06 В Перми на патриотическом концерте выступил хор Валаамского монастыря
14:02 Екатеринбург попал в топ-5 по количеству меломанов
13:29 В Екатеринбурге подскочили цены на топливо
12:57 Спасатели предупредили о сильном ветре в Свердловской области
12:26 На 12 лет отправили в колонию жителя Невьянска за убийство собутыльника
12:01 Бастрыкин заинтересовался историей с екатеринбургской девочкой-маугли
11:39 В свердловском УГИБДД предупредили о изменении графика работы экзаменационных отделений в праздники
11:05 Мэрия Екатеринбурга опровергла информацию о 140 сломанных автобусах «Гортранса»
10:35 Екатеринбуржцы пожаловались на местный фитнес-клуб
10:17 В Перми после применения мер принудительного исполнения управляющая организация компенсировала ущерб от аварий
10:08 Топ проектов МТС, о которых должен знать культурный человек
10:01 В Минспорта намерены усилить контроль из-за гибели юноши на турнире в Первоуральске
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK