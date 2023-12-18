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Синоптики предупредили о гололедице в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области вместе с потеплением ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Также синоптики предупреждают о гололёде и гололедице.
В четверг, 21 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, днём мокрый снег. В отдельных районах гололёд. Ночью -5…0°C, при прояснении до -8°C. Днём -2…+3°C. Ветер 6-11 м/сек, порывы 15-17 м/сек, в горах до 23 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днём мокрый снег. Ночью 0…-2°C, днём +1…+3°C. Ветер 6-11 м/сек, порывы до 13 м/сек.
В пятницу, 22 декабря, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега, временами с дождем, в отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -2…+3°C, на крайнем севере до -7°C. Днём -1…+4°C. Ветер 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью 0…+2°C, днём +1…+3°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 21 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, днём мокрый снег. В отдельных районах гололёд. Ночью -5…0°C, при прояснении до -8°C. Днём -2…+3°C. Ветер 6-11 м/сек, порывы 15-17 м/сек, в горах до 23 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днём мокрый снег. Ночью 0…-2°C, днём +1…+3°C. Ветер 6-11 м/сек, порывы до 13 м/сек.
В пятницу, 22 декабря, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега, временами с дождем, в отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -2…+3°C, на крайнем севере до -7°C. Днём -1…+4°C. Ветер 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью 0…+2°C, днём +1…+3°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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