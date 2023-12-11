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СК намерен проверить торговую точку в Берёзовском из-за жалоб горожан
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет организовал проверку после жалоб жителей Берёзовского на ларёк возле торгового центра на улице Театральной.
Сейчас следователи проверяют документацию ларька и выясняют, есть ли среди клиентов торговой точки пострадавшие в результате употребления реализованной продукции.
«Следственным отделом по городу Берёзовский СУ СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка сообщения о реализации населению в одной из торговых точек продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»,
– говорится в сообщении СК.
Сейчас следователи проверяют документацию ларька и выясняют, есть ли среди клиентов торговой точки пострадавшие в результате употребления реализованной продукции.
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