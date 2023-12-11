СК намерен проверить торговую точку в Берёзовском из-за жалоб горожан





– говорится в сообщении СК. «Следственным отделом по городу Берёзовский СУ СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка сообщения о реализации населению в одной из торговых точек продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Следственный комитет организовал проверку после жалоб жителей Берёзовского на ларёк возле торгового центра на улице Театральной.Сейчас следователи проверяют документацию ларька и выясняют, есть ли среди клиентов торговой точки пострадавшие в результате употребления реализованной продукции.