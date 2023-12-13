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Бастрыкин заинтересовался историей с екатеринбургской девочкой-маугли
Фото: Вечерние ведомости
После того, как история с екатеринбургской девочкой-маугли получила широкую огласку, глава Следственного комитета России заинтересовался ситуацией и потребовал предоставить ему доклад.
Напомним, что следственным органами проводится проверка по факту совершения местной жительницей противоправных действий в отношении 13-летней дочери, которая не разрешала девочке ходить в школу и растила её в антисанитарных условиях.
Сейчас екатеринбургская «маугли» находится под наблюдением врачей.
«Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах»,
– говорится в сообщении Следкома.
Напомним, что следственным органами проводится проверка по факту совершения местной жительницей противоправных действий в отношении 13-летней дочери, которая не разрешала девочке ходить в школу и растила её в антисанитарных условиях.
Сейчас екатеринбургская «маугли» находится под наблюдением врачей.
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