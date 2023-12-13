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В Екатеринбурге обнаружили девочку-маугли, которую мать не пускала в школу
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге обнаружили 13-летнюю девочку-маугли, жившую в антисанитарных условиях среди могильных крестов, которые ее мать приносила домой. СК и прокуратура организовали проверку.
Как рассказали информационному агентству «ЕАН» соседи странной семьи, девочка была не социализированной. Как выяснилось, мать не отпускала дочь в школу.
Местные старались поддерживать девочку – подкармливали ее и отдавали ей одежду. С их слов, мать «маугли» была женщиной агрессивной, конфликтовавшей со всеми, и регулярно, как они догадывались, избивала свою дочь. В последний раз, когда женщина вновь принялась истязать девочку, соседи не выдержали криков и вызвали полицию.
Почему люди не сообщили в полицию об этой семье раньше, не сообщается.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых эту информацию подтвердил, рассказав, что в квартире было множество религиозных атрибутов, среди которых большой крест размером от пола до потолка и портрет Распутина.
По его словам, девочка сейчас находится в больнице, а ее мама прошла краткий курс лечения в специализированной больнице и была отпущена домой. Сейчас решается вопрос о лишении женщины родительских прав.
По данным издания, у горожанки также был старший сын, но он от нее, как утверждается, давно сбежал.
Как рассказали информационному агентству «ЕАН» соседи странной семьи, девочка была не социализированной. Как выяснилось, мать не отпускала дочь в школу.
Местные старались поддерживать девочку – подкармливали ее и отдавали ей одежду. С их слов, мать «маугли» была женщиной агрессивной, конфликтовавшей со всеми, и регулярно, как они догадывались, избивала свою дочь. В последний раз, когда женщина вновь принялась истязать девочку, соседи не выдержали криков и вызвали полицию.
Почему люди не сообщили в полицию об этой семье раньше, не сообщается.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых эту информацию подтвердил, рассказав, что в квартире было множество религиозных атрибутов, среди которых большой крест размером от пола до потолка и портрет Распутина.
По его словам, девочка сейчас находится в больнице, а ее мама прошла краткий курс лечения в специализированной больнице и была отпущена домой. Сейчас решается вопрос о лишении женщины родительских прав.
По данным издания, у горожанки также был старший сын, но он от нее, как утверждается, давно сбежал.
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