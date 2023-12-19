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В Минспорта намерены усилить контроль из-за гибели юноши на турнире в Первоуральске
Фото: «Инцидент Первоуральск»
Свердловское министерство физической культуры и спорта заявило о намерении усилить контроль за проведением соревнований в регионе из-за смерти юноши на турнире по боксу в Первоуральске.
Помогать в этом Минспорта будут главы муниципалитетов. Как сообщает департаменте информационной политики региона, особо контролироваться будет соблюдение организаторами порядка оказания медицинской помощи при планировании физкультурных и спортивных мероприятий.
Накануне стало известно, что вопреки правилам проведения спортивных соревнующий возле Центра развития детей и молодёжи Первоуральска, где произошла трагедия, не дежурила машина «Скорой помощи», поэтому, когда юному участнику турнира стало плохо, пришлось вызывать неотложку по телефону.
Кроме того, прибывшие к месту медики не могли сразу проехать к зданию из-за не поднимающегося шлагбаума.
Помогать в этом Минспорта будут главы муниципалитетов. Как сообщает департаменте информационной политики региона, особо контролироваться будет соблюдение организаторами порядка оказания медицинской помощи при планировании физкультурных и спортивных мероприятий.
«В том числе речь идёт об обеспечении свободного проезда для специальных автомобилей скорой помощи к месту проведения соревнований»,
– сказали в ДИПе.
Накануне стало известно, что вопреки правилам проведения спортивных соревнующий возле Центра развития детей и молодёжи Первоуральска, где произошла трагедия, не дежурила машина «Скорой помощи», поэтому, когда юному участнику турнира стало плохо, пришлось вызывать неотложку по телефону.
Кроме того, прибывшие к месту медики не могли сразу проехать к зданию из-за не поднимающегося шлагбаума.
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