Коммунальные службы уральской столицы хотят убрать город до оттепели





– рассказали в пресс-службе мэрии. «Коммунальные службы усиленными темпами вывозят снег для того, чтобы минимизировать количество осадков, которые после таяния превратятся в ледяную корку»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Коммунальные службы уральской столицы хотят успеть убрать город до наступления оттепели, которую синоптики прогнозируют в ближайшие дни.В связи с этим сегодня днем на уборку направили 440 рабочих и 197 единиц техники.Кроме этого, сообщается, что минувшей ночью специализированные полигоны было отправлено более 6,5 тысячи тонн снега. Также ночью город убирали 102 рабочих и 253 спецмашины.