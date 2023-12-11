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Коммунальные службы уральской столицы хотят убрать город до оттепели
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Коммунальные службы уральской столицы хотят успеть убрать город до наступления оттепели, которую синоптики прогнозируют в ближайшие дни.
В связи с этим сегодня днем на уборку направили 440 рабочих и 197 единиц техники.
Кроме этого, сообщается, что минувшей ночью специализированные полигоны было отправлено более 6,5 тысячи тонн снега. Также ночью город убирали 102 рабочих и 253 спецмашины.
«Коммунальные службы усиленными темпами вывозят снег для того, чтобы минимизировать количество осадков, которые после таяния превратятся в ледяную корку»,
– рассказали в пресс-службе мэрии.
В связи с этим сегодня днем на уборку направили 440 рабочих и 197 единиц техники.
Кроме этого, сообщается, что минувшей ночью специализированные полигоны было отправлено более 6,5 тысячи тонн снега. Также ночью город убирали 102 рабочих и 253 спецмашины.
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