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Мэрия Екатеринбурга пообещала запуск трамваев в Академический 23 декабря
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге уже на этой неделе по новой трамвайной линии в Академический районы должны будут запустить трамваи. Выход транспорта на маршрут запланирован на субботу, 23 декабря, сообщили в пресс-службе мэрии.
Известно, что в Академический будет ездить 1-й трамвай, но с измененным маршрутом «Преображенский парк – станция Вторчермет».
Путь следования будет следующим: Преображенский парк – улица Вильгельма де Геннина – улица Серафимы Дерябиной – улица Волгоградская – улица Белореченская – улица Радищева – улица 8 Марта – улица Титова – станция Вторчермет.
Ожидается, что на линии будут следовать 12 трамваев.
Напомним, что в ходе вчерашней пресс-конференции Алексей Орлов говорил о запуске трамвайного движения с 22 декабря.
Известно, что в Академический будет ездить 1-й трамвай, но с измененным маршрутом «Преображенский парк – станция Вторчермет».
Путь следования будет следующим: Преображенский парк – улица Вильгельма де Геннина – улица Серафимы Дерябиной – улица Волгоградская – улица Белореченская – улица Радищева – улица 8 Марта – улица Титова – станция Вторчермет.
Ожидается, что на линии будут следовать 12 трамваев.
Напомним, что в ходе вчерашней пресс-конференции Алексей Орлов говорил о запуске трамвайного движения с 22 декабря.
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