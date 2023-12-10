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По трамвайной линии в Академический район Екатеринбурге запустят старые вагоны
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По новой трамвайной ветке в Академический район Екатеринбурге запустят старые трамваи. Об этом на пресс-конференции по итогам юбилейного года заявил городской глава Алексей Орлов.
По его словам, всего для уральской столицы планируют получить 85 новых вагонов на общую сумму в 29 миллиардов рублей.
Алексей Орлов также выразил надежду, что возить пассажиров по новой трамвайной линии начнут уже в конце этой недели. По его словам, в Академический трамваи запустят с 22 декабря, в Солнечный – после Нового года.
Ранее запустить трамвайную ветку обещали в ноябре.
«Очень бы хотелось, чтобы по трамвайное ветке пошли новые трамваи. К сожалению, это не получилось. Недешевое удовольствие. По концессии – сегодня подготовили необходимый пакет документов. Средства уже предусмотрены и в областном и в городском бюджете. Необходимо, чтобы приняли решение на федеральном уровне»,
– сказал мэр.
По его словам, всего для уральской столицы планируют получить 85 новых вагонов на общую сумму в 29 миллиардов рублей.
Алексей Орлов также выразил надежду, что возить пассажиров по новой трамвайной линии начнут уже в конце этой недели. По его словам, в Академический трамваи запустят с 22 декабря, в Солнечный – после Нового года.
Ранее запустить трамвайную ветку обещали в ноябре.
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