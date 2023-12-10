По трамвайной линии в Академический район Екатеринбурге запустят старые вагоны

– сказал мэр.

«Очень бы хотелось, чтобы по трамвайное ветке пошли новые трамваи. К сожалению, это не получилось. Недешевое удовольствие. По концессии – сегодня подготовили необходимый пакет документов. Средства уже предусмотрены и в областном и в городском бюджете. Необходимо, чтобы приняли решение на федеральном уровне»,