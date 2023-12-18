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В Свердловской области 66 медработникам пообещали губернаторские премии
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области 66 медицинским работникам из 19 муниципалитетов региона обещают губернаторские премии за достижения в сфере здравоохранения.
Всего утверждены 22 премии I степени в размере 270 тысяч рублей каждая. 22 премии II степени – по 220 тысяч рублей и III степени – по 160 тысяч рублей, сообщили в департаменте информационной политики региона.
Познакомиться со списком лауреатов можно тут.
Ранее стало известно, что на премии губернатора присудили 30 свердловским учителям.
Всего утверждены 22 премии I степени в размере 270 тысяч рублей каждая. 22 премии II степени – по 220 тысяч рублей и III степени – по 160 тысяч рублей, сообщили в департаменте информационной политики региона.
Познакомиться со списком лауреатов можно тут.
Ранее стало известно, что на премии губернатора присудили 30 свердловским учителям.
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