Возрастное ограничение 18+

В Свердловской области 66 медработникам пообещали губернаторские премии

11.55 Вторник, 19 декабря 2023
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области 66 медицинским работникам из 19 муниципалитетов региона обещают губернаторские премии за достижения в сфере здравоохранения.

Всего утверждены 22 премии I степени в размере 270 тысяч рублей каждая. 22 премии II степени – по 220 тысяч рублей и III степени – по 160 тысяч рублей, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Познакомиться со списком лауреатов можно тут.

Ранее стало известно, что на премии губернатора присудили 30 свердловским учителям.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Свердловской области 30 учителям пообещали губернаторские премии
18 декабря 2023
Переработчикам зерновых культур Свердловской области обещают выплатить 220 млн рублей компенсации за засуху
16 декабря 2023
В Свердловской области рост тарифов ЖКХ ограничили в 9,8%
18 декабря 2023
В Свердловской области обещают построить пять водоочистительных станций
11 декабря 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Екатерина Дунцова: «Женщина во власти — это совсем другой посыл»

Журналистка из Ржева — о своем выдвижении на пост президента, «принудительной демографии» и праве государства управлять мыслями
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
14:05 Свердловские депутаты поддержали инициативу губернатора о расширении списка льготников для подключения к газу
13:28 Более трети автобусов екатеринбургского «Гортранса» нуждаются в ремонте
13:07 Мэрия Екатеринбурга пообещала запуск трамваев в Академический 23 декабря
12:35 Турнир в Первоуральске, на котором погиб подросток, не был согласован с федерацией бокса
11:55 В Свердловской области 66 медработникам пообещали губернаторские премии
11:40 Уральские таможенники предупредили об ответственности за покупку «шпионских штучек»
11:04 В Свердловской области запретили продажу зажигалок подросткам
10:47 В Екатеринбурге обнаружили девочку-маугли, которую мать не пускала в школу
10:08 В Нижнем Тагиле пенсионерка угодила в больницу после встречи с Hyundai на «зебре»
09:40 Почти в пять раз вырос спрос на аренду паркингов в Екатеринбурге в период аномальных морозов
22:50 Мэр Екатеринбурга рассказал, на каком этапе находится концессия «Водоканала»
21:10 Рецидивистке с ножом из Берёзовского грозит 10 лет лишения свободы
20:38 Автобус столкнулся с погрузчиком под Нижним Тагилом
20:01 Беспокойная бабуля из Верхней Салды «развлекла» соседей ночным пожаром
19:24 Почти на неделю сократился процесс оформления инвалидности в Свердловской области
19:07 ГИБДД выявила недостатки дорожного покрытия на месте ДТП с участием подростков
18:40 Двое из выброшенных на свердловской трассе котят попали в «Кляксу»
17:35 Алексей Орлов заявил о ещё пяти площадках под проекты КРТ
16:58 Ради строительства газопровода в Екатеринбурге закроют движение по Народной воли
16:35 В Свердловской области рост тарифов ЖКХ ограничили в 9,8%
15:59 Алексей Орлов анонсировал увеличение штрафов за безбилетный проезд
15:36 По факту гибели подростка на соревнованиях в Первоуральске возбудили уголовное дело
15:07 По трамвайной линии в Академический район Екатеринбурге запустят старые вагоны
14:36 Двух полицейских из Екатеринбурга будут судить за превышение полномочий
14:05 В уральских «Россетях» опровергли информацию о повреждении насосов из-за аварии на электросетях в Невьянске
13:23 Мэрия и ГИБДД оказались неспособными пресечь незаконную парковку в Историческом сквере в Екатеринбурге
Все новости Свердловской области
13:35 Запреты абортов в России чаще поддерживают люди с низким достатком и низким уровнем образования
12:02 Экспортируемые лекарства и ряд других товаров вывели из-под «курсовых» пошлин
11:18 В Китае из-за землетрясения погибли более 100 человек
18:42 Еврокомиссия может заблокировать соцсеть Илона Маска после расследования
18:32 ЕЭК освободила от уплаты таможенной пошлины поставщиков куриных яиц
18:21 Депутат Госдумы Игорь Ананских отрицает, что писал статью о «сатанистской сущности феминизма», проникновении сперматозоидов в женский мозг и «русских особях женского пола»
17:01 После принятия нового закона россияне не смогут переводить более 100 тысяч рублей без открытия счета
16:48 Задержан начальник самарского управления МЧС по подозрению в коррупции
16:34 Сенатор РФ высказался против запрета частным клиникам проводить аборты
16:15 Зампред комитета по охране здоровья Госдумы опроверг выступление против запрета абортов в частных клиниках
13:25 Минобороны Японии: ракета КНДР могла долететь до любой точки на территории США
12:20 После заявления Путина о правах женщин, в Госдуме выступили против запрета абортов
11:56 Депутаты Госдумы предлагают сократить рабочие дни перед Новым годом на час
11:15 Комиссия РАН по лженауке опубликовала меморандум об астрологии
10:33 В один из автомобилей кортежа Байдена врезалась машина
21:17 В Москве прошло выдвижение Екатерины Дунцовой на выборы президента России
20:31 «Единая Россия» поддержала выдвижение Путина на выборах президента в качестве самовыдвиженца
13:25 Екатерина Дунцова: «Женщина во власти — это совсем другой посыл»
11:53 На Солнце произошла самая мощная за последние шесть лет вспышка
11:35 В Японии звание адмирала впервые присвоили женщине
11:03 Губернатор Новосибирской области объяснил резкое подорожание яиц
19:21 Путин об абортах: права и свободы женщины должны соблюдаться
12:52 Профсоюзы Финляндии проводят масштабную забастовку
11:53 Около 70 российских депутатов потребовали срочно оказать медпомощь Алексею Горинову
11:06 В Махачкале после протеста жителей восстановили электроснабжение одного из районов
10:39 В Минобороны сообщили о девяти беспилотниках над Калужской и Московской областями
Все новости России и мира
14:05 Свердловские депутаты поддержали инициативу губернатора о расширении списка льготников для подключения к газу
13:28 Более трети автобусов екатеринбургского «Гортранса» нуждаются в ремонте
13:07 Мэрия Екатеринбурга пообещала запуск трамваев в Академический 23 декабря
12:35 Турнир в Первоуральске, на котором погиб подросток, не был согласован с федерацией бокса
11:55 В Свердловской области 66 медработникам пообещали губернаторские премии
11:40 Уральские таможенники предупредили об ответственности за покупку «шпионских штучек»
11:04 В Свердловской области запретили продажу зажигалок подросткам
10:47 В Екатеринбурге обнаружили девочку-маугли, которую мать не пускала в школу
10:36 Администрация Култаевского сельского поселения ликвидировала незаконную свалку после штрафных санкций
10:26 Валерий Сухих: Сотни инфраструктурных проектов преобразили город и регион
10:08 В Нижнем Тагиле пенсионерка угодила в больницу после встречи с Hyundai на «зебре»
09:40 Почти в пять раз вырос спрос на аренду паркингов в Екатеринбурге в период аномальных морозов
22:50 Мэр Екатеринбурга рассказал, на каком этапе находится концессия «Водоканала»
21:10 Рецидивистке с ножом из Берёзовского грозит 10 лет лишения свободы
20:38 Автобус столкнулся с погрузчиком под Нижним Тагилом
20:01 Беспокойная бабуля из Верхней Салды «развлекла» соседей ночным пожаром
19:24 Почти на неделю сократился процесс оформления инвалидности в Свердловской области
19:07 ГИБДД выявила недостатки дорожного покрытия на месте ДТП с участием подростков
18:40 Двое из выброшенных на свердловской трассе котят попали в «Кляксу»
17:35 Алексей Орлов заявил о ещё пяти площадках под проекты КРТ
16:58 Ради строительства газопровода в Екатеринбурге закроют движение по Народной воли
16:35 В Свердловской области рост тарифов ЖКХ ограничили в 9,8%
15:59 Алексей Орлов анонсировал увеличение штрафов за безбилетный проезд
15:36 По факту гибели подростка на соревнованиях в Первоуральске возбудили уголовное дело
15:07 По трамвайной линии в Академический район Екатеринбурге запустят старые вагоны
14:36 Двух полицейских из Екатеринбурга будут судить за превышение полномочий
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK