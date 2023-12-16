В Свердловской области 30 учителям пообещали губернаторские премии

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области 30 учителям, занявшим первые три места в десяти различных номинациях, пообещали губернаторские премии. Евгений Куйвашев уже подписал соответствующий указ.Традиционно учителя соревновались между собой в таких номинациях, как «Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют», «Воспитать человека», «Мастер-наставник», «Образование без границ», «Лидер в образовании», «Олимпиадный успех». Также впервые в этом году были опередили лауреаты в номинациях «Мастер года», «Педагог-психолог», «Коррекционный педагог».Победители премии губернатора получат награду в размере 270 тысяч рублей, педагоги, занявшие второе место, — 220 тысяч рублей и «бронзовые» призёры — 160 тысяч рублей, сообщили в департаменте информационной политики региона.Награждение лауреатов и призёров запланировано на 21 декабря.