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В Свердловской области 30 учителям пообещали губернаторские премии
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области 30 учителям, занявшим первые три места в десяти различных номинациях, пообещали губернаторские премии. Евгений Куйвашев уже подписал соответствующий указ.
Традиционно учителя соревновались между собой в таких номинациях, как «Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют», «Воспитать человека», «Мастер-наставник», «Образование без границ», «Лидер в образовании», «Олимпиадный успех». Также впервые в этом году были опередили лауреаты в номинациях «Мастер года», «Педагог-психолог», «Коррекционный педагог».
Победители премии губернатора получат награду в размере 270 тысяч рублей, педагоги, занявшие второе место, — 220 тысяч рублей и «бронзовые» призёры — 160 тысяч рублей, сообщили в департаменте информационной политики региона.
Награждение лауреатов и призёров запланировано на 21 декабря.
Традиционно учителя соревновались между собой в таких номинациях, как «Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют», «Воспитать человека», «Мастер-наставник», «Образование без границ», «Лидер в образовании», «Олимпиадный успех». Также впервые в этом году были опередили лауреаты в номинациях «Мастер года», «Педагог-психолог», «Коррекционный педагог».
Победители премии губернатора получат награду в размере 270 тысяч рублей, педагоги, занявшие второе место, — 220 тысяч рублей и «бронзовые» призёры — 160 тысяч рублей, сообщили в департаменте информационной политики региона.
Награждение лауреатов и призёров запланировано на 21 декабря.
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