Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области запретили продажу зажигалок подросткам
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области запретили продажу несовершеннолетним зажигалок и газовых баллонов к ним. Депутаты Заксобрания приняли поддержали запрет единогласно.
Об этом сообщает информационное агентство «ЕАН». Инициатором законопроекта выступил прокурор области Борис Крылов. С его слов, аналогичное решение приняли и в других регионах России, включая соседние ХМАО и Тюменскую область. Предполагается, что это мера защитит подростков от такого опасного увлечения, как выдыхание паров сжиженного углеводородного газа, после которого возникает состояние опьянения.
Напомним, что осенью в Качканаре умер 16-летний мальчик, который, по данным прокуратуры, дышал газом из баллончика.
Для граждан за нарушение этого запрета будет грозить штраф до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – до 25 тысяч рублей, для юридических лиц – до 150 тысяч рублей.
Об этом сообщает информационное агентство «ЕАН». Инициатором законопроекта выступил прокурор области Борис Крылов. С его слов, аналогичное решение приняли и в других регионах России, включая соседние ХМАО и Тюменскую область. Предполагается, что это мера защитит подростков от такого опасного увлечения, как выдыхание паров сжиженного углеводородного газа, после которого возникает состояние опьянения.
Напомним, что осенью в Качканаре умер 16-летний мальчик, который, по данным прокуратуры, дышал газом из баллончика.
Для граждан за нарушение этого запрета будет грозить штраф до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – до 25 тысяч рублей, для юридических лиц – до 150 тысяч рублей.
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